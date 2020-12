Coari terá nova eleição após TRE barrar candidatura de Adail Filho

Os Juízes Eleitorais do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) barraram o reinado da família Pinheiro, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), ao negar o registro de candidatura do prefeito reeleito de Coari, Adail Filho (PP), nesta sexta-feira (18).

Adail Pinheiro assumiria ao cargo de Prefeito de Coari a partir de 1º de janeiro de 2021, mas, de acordo com o Artigo 14 da Constituição Federal, é proibido mais de dois mandatos consecutivos no Poder Executivo por membros da mesma família.

Adail Pinheiro (pai), foi eleito em 2012 e Adail filho eleito em 2016. Por esta razão, ele não poderia ter sido candidato nas eleições de 2020.

Uma nova eleição será feita dentro do prazo de 20 a 40 dias e, enquanto isso, o colegiado decidiu que o presidente da Câmara Municipal de Coari deve assumir a prefeitura do município até a posse do novo prefeito eleito.

Fonte: Portal Manaus Alerta