CMM vai abrir trabalhos com a leitura da mensagem anual do prefeito Artur Neto

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Joelson Silva (PSDB), convida para a abertura dos trabalhos da Quarta Sessão Legislativa da 17ª Legislatura do Parlamento Municipal, com a leitura da mensagem anual do prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, que será realizada na segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020, às 9h, no Plenário Adriano Jorge.

Antes da abertura da Sessão, às 8h30, o presidente reinaugura o Plenário Adriano que foi totalmente reformado e modernizado.

Serviço:

DATA: 10 de fevereiro de 2020 (segunda-feira)

HORÁRIO: 9h

LOCAL: Plenário Adriano Jorge – Paço Municipal dos Manáos, na Rua Padre Agostinho Caballero Martin, 850, São Raimundo.