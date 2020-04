CMM tem nova composição partidária para os próximos meses

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) está com nova composição partidária, desde o último sábado (4), quando foi encerrado o prazo para que os vereadores mudassem de sigla, sem correr o risco de perder o mandato para as próximas eleições, caso as mesmas não sejam adiadas, por conta da pandemia. Com o fechamento da janela partidária, determinado pelo calendário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 26 parlamentares decidiram mudar, entre eles, o próprio presidente da casa, Joelson Silva, que deixou o Partido Socialista Brasileiro (PSDB) para se filiar ao Patriotas.

Os vereadores tiveram 30 dias para decidir pela troca e, para Joelson Silva, que está no segundo mandato como vereador e completou um ano à frente da CMM em janeiro passado, a mudança era necessária e foi embasada em novos projetos de benefício ao bem comum.

“Meu mandato tem sido primado pelo respeito ao cidadão, às famílias, aos meus pares e, principalmente, na convicção que tenho de trabalhar ao lado de pessoas que estejam compromissadas em fazer de Manaus, uma cidade cada vez melhor para se viver. Mudar agora não foi uma decisão fácil, mas espero que seja provida de novas conquistas, como tem sido a minha vida pública até hoje”, disse Joelson Silva.

Entre os outros 25 vereadores que resolveram seguir pelo mesmo caminho de mudança partidária, cinco fizeram questão de utilizar a sessão plenária desta segunda-feira (6) para enfatizar o troca-troca: Eloi Abreu, ex-PHS e agora no PMN; Everton Assis, que era do DEM e passou para o PSL; Glória Carrate, que trocou o PDT pelo PR; e Rosivaldo Cordovil, que saiu do Podemos para ancorar no PSDB.

Mesmo com a saída de Joelson Silva, o PSDB ficou com o maior número de representantes na CMM, com seis vereadores. Em segundo estão PR e PMN, com quatro parlamentares, cada.

Atualmente, o grupo de 41 vereadores compõe a 17ª Legislatura da CMM. Apesar das mudanças, Marcel Alexandre continua como líder do Executivo e Everton Assis, como Ouvidor do poder legislativo municipal.

Confira como ficou a nova composição partidária na CMM

PSDB

Rosivaldo Cordovil

Dante

Elias Emanuel

Raulzinho

Cel. Gilvandro

Ceará

PRTB

Gilmar Nascimento

PRB

Amauri Colares

Mirtes Sales

Fred Mota

PSL

Diego Afonso

Everton Assis

PR

Glória Carrate

Bentos Papinha

Professor Samuel

Missionário André

PSD

Hiran Nicolau

Patriotas

Joelson Silva

Podemos

Roberto Sabino

Jaqueline

Marcel Alexandre

PMN

Mauro Teixeira

Rosinaldo Bual

Eloi Abreu

Cláudio Proença

MDB

Gedeão

PSB

Marcelo Serafim

Carlos Portta

SD

Elissandro Bessa

PV

Professor Fransuá

PTB

Reizo Castelo Branco

William Abreu

DC

Isaac Tayah

Chico Preto

PT

Sassá da Construção Civil

Progressistas

Márisson Roger

Avante

Dr. Alonso

David Reis

Pros

Wallace Oliveira

DEM

Ewerton Wanderley

PCdoB

Jaildo dos Rodoviários