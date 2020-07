CMM realiza sessão híbrida inédita no retorno dos trabalhos parlamentares presenciais

Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal de Manaus (CMM) realizou uma sessão plenária de forma hibrida, nesta quarta-feira (1º), no retorno dos trabalhos presenciais da Casa Legislativa. De forma simultânea, a maioria dos vereadores participou das discussões diretamente do plenário Adriano Jorge, enquanto outros marcaram presença virtual na reunião.

O procedimento foi adotado como precaução e será mantido, pelo menos nesse início de retomada gradual dos trabalhos presenciais, em atendimento às medidas de isolamento social e como prevenção ao novo coronavírus, conforme informou o presidente da CMM, Joelson Silva (Patriota).

Vereadores e servidores com idade acima de 60 anos e que estão no grupo de risco, em relação à Covid-19, manterão o trabalho virtual, iniciado no último dia 23 de março, até que as atividades sejam retomadas definitivamente.

Joelson Silva destacou que a participação dos parlamentares, tanto do plenário quanto de casa, é possível graças ao investimento na área de novas tecnologias, uma das prioridades da gestão dele na Câmara de Manaus.

“Podemos realizar essa sessão híbrida, com vereadores presentes e outros de forma virtual, graças a essa ferramenta. A Câmara Digital está em pleno funcionamento e nos proporcionou tudo isso, com um painel de última geração, que se adapta a qualquer tecnologia”, destacou o chefe do legislativo.

Sobre os cuidados a ser tomados, Joelson Silva ressaltou que o conteúdo do protocolo interno precisa ser cumprido à risca, em todas as dependências da Câmara de Manaus, e pediu a compreensão dos colegas em relação ao assunto.

“Não podemos colocar as pessoas em risco. É difícil lutar contra a Covid, mas precisamos tomar esses cuidados”, frisou.

Acesso restrito

Nesse primeiro momento, a retomada das atividades presenciais na CMM será feita sem a presença do público externo. A volta aos trabalhos será de forma gradual, com uma parcela reduzida de servidores. O acesso continua restrito, mas as mulheres em situação de vulnerabilidade terão prioridade no atendimento, na Comissão da Mulher, assim que as demais pessoas forem autorizadas a entrar na Câmara.

Medidas

Para receber os parlamentares, demais servidores e terceirizados, o prédio da CMM foi sanitizado e desinfectado, foram realizados testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 em vereadores e servidores, e estabelecido o uso obrigatório da máscara de proteção individual para todos. Além disso, a equipe do serviço médico da Casa realiza a medição da temperatura de todos, na chegada para o trabalho.