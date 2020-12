CMM passa por auditoria externa para manter certificação da Gestão de Qualidade

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) se prepara para receber, na próxima quarta-feira (09), a auditoria externa para manutenção do certificado do Sistema de Gestão Integrado (SGI) ISO 9001/2015 (Qualidade) e ISO 14001/2015 (Ambiental), implantados na Casa Legislativa em 2015 e 2016, respectivamente. A ação vai ser realizada durante três dias pela empresa Rina Brasil Serviços Técnicos Ltda., que vai verificar se a transição das normas realizada no ano passado tem sido cumprida para a permanência do certificado.

Entre os principais processos que serão vistoriados na auditoria, estão a gestão do SGI, processo administrativo (financeiro, aquisição, patrimônio e protocolo), processo legislativo, análise crítica da direção, comunicação, ouvidoria, além dos setores de engenharia e manutenção.

Segundo Maurício Malheiros, assessor legislativo que compõe a coordenadoria de gestão da casa, setor ligado à Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação (DGTI), o trabalho está focado na questão ambiental que envolve a coleta seletiva e segue as legislações ambientais, com a participação de todos os servidores.

“Este é um grande marco para a Câmara Municipal de Manaus, que vem mantendo por seis anos as certificações, o que mostra o empenho de todos os servidores e coloca o Parlamento municipal como exemplo para outros poderes”, ressalta Maurício Malheiros.

Após o processo das auditorias vão ser gerados dois relatórios referentes às normas 9001 e 14001, os quais serão apresentados para revisão técnica da Rina. Caso não seja encontrado nenhum problema, a CMM será recomendada à manutenção do certificado.

*Com informações da assessoria