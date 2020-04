CMM emite nota de pesar pela morte de Miquéias Fernandes

Morreu neste domingo (26), o ex-deputado e ex-vereador Miquéias Fernandes, aos 69 anos, vitimado pelo Covid-19. O parlamentar estava internado no Prontocord/Samel, mas não resistiu às complicações ocasionadas pelo novo coronavírus. A Câmara Municipal de Manaus emitiu nota de pesar pela morte do parlamentar.

Confira a integra da nota:

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) lamenta com profundo pesar o falecimento do ex vereador Miqueias Fernandes, 69 anos, ocorrido na manhã deste domingo (26/4).

Em meu nome e de todos os vereadores e servidores da Câmara, manifesto profundo pesar pela partida do ex vereador Miqueias Fernandes. Em nome de sua esposa, Helen Fernandes, que é funcionária da CMM, externo meus sentimentos de respeito à dor sentida pela família e amigos nesse momento, rogando à Deus que lhes dê o conforto necessário.

Miqueias Fernandes foi vereador da cidade de Manaus, exercendo mandato entre os anos de 1989 e 1991, desempenhando também a função de vice-presidente na Casa Legislativa. Foi deputado estadual por três mandatos. Era advogado e membro da Igreja Assembleia de Deus Tradicional do Amazonas.

Miqueias Fernandes deixa um grande legado tanto na vida pública quanto como profissional, religioso, esposo e pai.

Joelson Silva

Presidente da Câmara Municipal de Manaus