Clube do Remo lança terceiro uniforme em homenagem à Amazônia

O Clube do Remo apresentou uma novidade para o Fenômeno Azul. Em parceria com a Volt, fornecedora de material esportivo, o Leão lançou oficialmente o seu terceiro uniforme para a temporada 2022.

O novo manto azulino coloca em prática o projeto de sustentabilidade, que busca diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico nos rios e mares. Assim, 100% do tecido do uniforme foi confeccionado com oito garrafas pets retirados de rios e oceanos. Além disso, presta uma grande homenagem à Amazônia.

Predominantemente verde, em alusão à maior floresta tropical do mundo, a camisa é produzida com tecido TrueLife ECO. Outro detalhe do uniforme que chama atenção é um selo especial, que apresenta a marca de uma folha, simbolizando a seringueira e o Ciclo da Borracha, importante período da história econômica e social do Brasil.

Um diferencial na camisa está no escudo, em tecnologia 3D. Nas laterais do uniforme, há um filete prata destacado. Já na parte inferior direita, um selo ressalta a frase ‘Sinta a Amazônia’, campanha lançada pelo Clube, com a mensagem de conscientização para promover empatia sobre sentir a Amazônia, sobre o desmatamento e as queimadas na região.

O Clube também apresenta a camisa dos goleiros, que terá o mesmo layout do terceiro uniforme. O manto dos paredões traz a cor prata com detalhes em verde.

Fábio Bentes, presidente remista, falou sobre o conceito da camisa referente à Amazônia. “Ela representa a Amazônia, região onde estamos inseridos e em alguns anos o Clube do Remo já vem resgatando e focando bastante nisso, o fato de sermos o Rei da Amazônia, o maior Clube da região. A gente vem engradecendo isso porque a marca Amazônia é conhecida mundialmente, quando se fala em Brasil já pensam na Amazônia. O Clube adotou esse slogan e essa nova camisa vem ao encontro disso para comemorar que estarmos na Amazônia e nossa origem. A camisa está muito bonita, me surpreendi com o resultado final e com certeza nossa torcida vai aprovar”, disse.

como os dois uniformes principais que lançamos no ano passado, a terceira camisa está repleta de conceitos, como o da sustentabilidade e a homenagem à floresta amazônica. Estamos muito felizes em concretizar mais um lançamento para o Remo, sempre prezando pela qualidade do material e por um produto que atinja as expectativas dos torcedores”, afirma

O torcedor pode adquirir a nova camisa a partir deste sábado, 5, em todas as lojas oficiais, no valor de R$229,90 (masculina) e R$209,90 (feminina), com desconto para os sócios.

