Clientes de supermercados terão desconto exclusivo no bloco Vai Safadão

Conhecido nacionalmente pelos hits “Camarote”, “Aquele 1%”, “Amor Falso” e “Você partiu Meu Coração”, entre outros, o cantor Wesley Safadão é a atração principal do bloco Vai Safadão, que acontece em Manaus, no próximo dia 8 de fevereiro e o Grupo DB, em parceria com a Fábrica de Eventos, promotora do evento, está realizando uma promoção com descontos especiais para todos os clientes da rede de supermercados e hipermercados.

A partir de hoje até o próximo dia 6 de fevereiro, todo cliente que realizar uma compra no valor mínimo de R$ 50 em qualquer loja DB, Manaus poderá comprar um ingresso para a Pista Virote a preço promocional, com desconto exclusivo para cliente DB pelo valor de R$ 50. Os ingressos da área “Pista Virote” estarão sendo comercializados pela Fábrica de Eventos no valor de R$80,00.

Os ingressos promocionais poderão ser adquiridos no estande de vendas das centrais Oba Ingressos, no Shopping Sumaúma, Manauara e Amazonas Shopping, mediante a apresentação da nota fiscal do supermercado no valor mínimo e no prazo estabelecido, até às 22h do dia 6 de fevereiro, ou enquanto durar o estoque de duas mil unidades.

O regulamento da promoção – disponível no site www.dbsupermercados.com.br e nas redes sociais da empresa – também prevê que não serão aceitas várias notas fiscais que somadas totalizem o valor de R$ 50, e que cupons únicos acima deste valor, dão direito a desconto para compra apenas de um único ingresso.

O Bloco Vai Safadão acontece no dia 8 de fevereiro na concentração do Sambódromo de Manaus, localizado na avenida Pedro Teixeira, no bairro Dom Pedro.

Além de Wesley Safadão também são atrações confirmadas da folia pré-carnavalesca Bell Marques e Márcia Felipe. Ingressos e demais informações sobre o evento estão disponíveis no site www.ingressoprime.com.