Cléber Ferreira defende o aumento de recursos para a cultura

O candidato a vereador de Manaus Cléber Ferreira (PCdoB) destacou propostas na área de Educação e Cultura, salientando a necessidade de mais creches e de fiscalização dos recursos do Fundeb, entre outras coisas.

“É importante a fiscalização dos recursos do Fundeb que no próximo ano já terá incremento especialmente na educação infantil e que é prioridade no município”, disse.

O candidato propõe a revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Semed para ser atualizado em benefício dos servidores da educação. Também deverá exigir o cumprimento do trabalho pedagógico (HTP) para professores da Semed.

Criação de centros de cultura nas periferias

Dentre as propostas de Cléber Ferreira está acompanhar o trabalho da Manauscult, retomar o debate da Lei municipal de incentivo à Cultura e a criação de centros de cultura (galerias, teatro e outros) nas periferias da capital. A criação de um teatro municipal de Manaus e uma Casa dos Artistas são destaque na área de cultura.

Perfil

Cléber Ferreira, 41, mora no bairro Flores, Mestre em Educação, professor e pedagogo da Semed. Ator da Companhia Vitória Régia e diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (Sinteam).

*Com informações da assessoria