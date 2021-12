Clayton Pascarelli troca Record por SBT

O EM OFF apurou com exclusividade que Clayton Pascarelli, ex-Record, é a nova estrela do SBT e promete trazer o gostinho da liderança para o canal na TV Norte Amazonas. O jornalista que já passou pela Rede Amazônica, produzindo diversas matérias e pautas para a Globo, agora é o mais novo queridinho de uma das afiliadas da emissora de Silvio Santos. O comunicador já comandou o ‘Bom Dia Amazônia’, já foi reconhecido também por fazer a cobertura do Caso Walace, ganhando repercussão e destaque em uma série ‘Bandidos na TV’ da Netflix Brasil.

Pascarelli já foi gerente de jornalismo da sucursal bem novo, com apenas 23 anos de idade, mostrando que estava decidido em crescer no meio televisivo com talento e dedicação. Quando retornou para Manaus, se tornou apresentador substituto até conquistar a vaga de titular e ganhar destaque no ‘Bom Dia Amazônia’. Clayton se despediu da afiliada da Globo em 2017 e entrou na TV A Crítica.

Quando entrou para TV A Crítica, Clayton Pascarelli se tornou um dos grandes nomes da concorrência e assumiu o ‘Cidade Alerta’. O ‘Alô Amazonas’ também foi um grande marco na carreira do jornalista, que conquistou a popularidade com os telespectadores locais com seu carisma e perfil dinâmico. O Carnaval de Manaus e o Festival de Parintins foram dois megaeventos comandados pelo comunicador do noticiário aberto.

Em 2019, Clayton Pascarelli deixou a TV A Crítica, foi parar na Record Manaus, que se desvinculou da afiliada. O jornalista deixou a emissora na última quarta-feira (1), porém, diferente de muitas notícias veiculadas pela imprensa parece que o famoso está radiante de alegria. Os motivos para comemorar entre amigos e familiares não faltam, o SBT recebeu o artista de portas abertas, que promete emplacar com jornalismo verdade e muita seriedade. O EM OFF procurou Clayton Pascarelli para se pronunciar, entretanto, o mesmo não retornou o contato do portal.

*Com informações de EmOff