Cláudio Proença pretende fortalecer o terceiro setor

Cláudio Proença é morador da Zona Leste de Manaus há mais de 25 anos e sempre teve um trabalho atuante na área social nas comunidades, movimentos esportivos e dentro do seguimento de transporte alternativo e executivo.

Tomou a decisão em 2012 de ser candidato a vereador, porém não se elegeu, mas continuou seu trabalho fortemente nas comunidades e dentro das igrejas.

Em 2016, foi eleito vereador de Manaus e mantém um trabalho social forte, levando cursos de capacitação profissional a comunidade local, através do Instituto Mulheres Soberana a qual o mesmo é apoiador.

Buscando ampliar a sua abrangência do projeto em diversas áreas da cidade de Manaus, tem como umas de suas propostas de reeleição, o fortalecimento do terceiro setor junto a prefeitura de Municipal de Manaus para levar cursos de capacitação profissional para outras comunidades e gerar mais oportunidades e melhoria de vida social para o cidadão Amazonense.

Projetos de Lei aprovados

LEI N° 465/2019-que Institui o Dia do Professor de Zumba a ser comemorado no dia 15 de agosto;

LEI N° 2.420/2019-se Dipõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes contendo informações direcionadas à pessoas portadoras de neoplasia maligna, na forma que menciona;

LEI N°2.514/2019, que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos alimentícios dispõem em local único, específico e com destaque os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos e com intolerância a lactose no Município de Manaus.

Atuação na Câmara Municipal de Manaus

Com mais de 1500 ofícios de solicitações de melhorias na Cidade de Manaus em especial na Infraestrutura, mais de 50 Requerimentos, mais de 20 Indicações à leis municipais, em destaque a instalação do posto de atendimento do IMMU e Manaustrans no Shopping Felipe Daou T4.