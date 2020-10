Cláudio Proença pretende fortalecer o terceiro setor

O candidato a vereador de Manaus Cláudio Proença (PMN) afirmou que seu compromisso com o povo é para fortalecer o terceiro setor e criar espaços para o esporte e lazer da população entre outros. Morador da zona leste teve um trabalho atuante na área social, esportiva e no segmento do transporte.

“Irei propor um convenio para fortalecer o terceiro setor junto a prefeitura de Manaus com o intuito de capacitar o cidadão e inserir ao mercado de trabalho”, salientou Claudio Proença

Também disse que irá lutar para que o transporte alternativo e executivo tenham os mesmos subsídios municipais que o transporte urbano.

Destaque para o trabalho social nas comunidades

Em 2016, Cláudio Proença se elegeu vereador de Manaus e realiza trabalho social, levando cursos de capacitação profissional nas comunidades a traves do Instituto Mulheres Soberanas.

Elaborou mais de 1.500 ofícios solicitando melhorias na cidade, 50 requerimentos e 20 indicações com destaque para a criação de casas de apoio as mulheres que sofrem violência.

Solicitou a criação de uma Feira artesanal na avenida Itaúba e a construção de uma praça com academia ao ar livre no bairro Tancredo Neves.

[Ascom]