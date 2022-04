Cissa, Renata e Sandra: Silvio Santos abre os cofres do SBT para contratações

Nos corredores do SBT a contratação de um grande nome é vista como a única solução para a crise de audiências

Há pelo menos dois anos enfrentando uma de suas maiores de audiência, o SBT pouco tem se movimentado para reverter a situação delicada, tudo ainda passa pela aprovação de Silvio Santos, o que estaria desagradando os executivos da emissora.

Segundo fontes do TV Foco, Silvio Santos estaria sendo pressionado por conselheiros e chefões da programação do SBT a fazer um grande investimento na contratação de novas estrelas para o canal. Entre os nomes mais falados dentro da emissora estão o de Renata Fan, Sandra Annenberg e Cissa Guimarães.

Os funcionários de uma das empresas de comunicação mais importantes do país estariam incrédulos com a falta de reação por parte de Silvio Santos, que tem se limitado apenas em mexer na grade com programas que já estão no ar há bastante tempo.

Sendo assim a contratação de pelo menos um nome de peso, é considerada essencial para uma real retomada do SBT, que deve começar a partir do retorno do Senhor Abravanel para o Brasil.

Renata Fan agrada e muito os diretores esportivos do SBT, que sonham com a apresentadora desde a reativação do setor em 2020, quando o canal passou a exibir a Copa Libertadores.

Com informações da TV Foco/Ig