Cinemas de Manaus retomam atividades a partir de segunda-feira (28)

As sala de cinema em Manaus estão autorizadas a reabrirem, desde que obedeçam aos critérios de segurança para evitar a proliferação do coronavírus. Entre as medidas de segurança está o limite de 50% do público das salas, bem como a obrigatoriedade do uso de mascaras.

A liberação do funcionamento faz parte do novo decreto do governo do Amazonas, que entra em vigor no dia 28 de junho (segunda-feira) e terá validade por 15 dias.

Vale lembrar que as autoridades sanitárias mantêm o Amazonas na fase laranja, que corresponde a risco moderado para a transmissão do coronavírus.

Para garantir a segurança dos clientes, os cinemas deverão higienizar as salas nos intervalos de cada sessão, incluindo poltronas, porta-copos e corrimãos. Também terão que fiscalizar o uso de máscaras de proteção em todas as áreas comuns dos cinemas.

Outra medida será a aferição de temperatura, independentemente de o serviço ser executado nas entradas dos shoppings. Os cinemas terão que disponibilizar álcool em gel em pontos estratégicos.

Para os casais, famílias e grupos de pessoas que forem aos cinemas, será permitido que sentem-se juntas em, no máximo, quatro pessoas.

As empresas devem incentivar a compra do ingresso pela internet para evitar aglomerações nas filas de bilheterias. As salas devem possuir sistema de renovação contínua do ar.