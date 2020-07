Cine Casarão retoma atividades pós-pandemia na quinta-feira (23)

Os espaços culturais da cidade retomam suas atividades gradualmente. E aos poucos as ações culturais estão retornando. Uma das ações que retomam é o Cine Casarão, localizado à rua Barroso, 279, Centro, que, obedecendo todas as normas da vigilância sanitária que visam o combate a transmissão da Covid 19, volta a funcionar com sua capacidade reduzida em 50%.

A partir de quinta-feira (23), a sala de cinema exibe aos filmes: “Os Olhos de Cabul”, “Nóis Por Nóis” e “Jovens Infelizes ou Um Homem Que Grita Não é um Urso Que Dança”. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).

A sala de cinema funciona no Centro Cultural Casarão de Idéias, que além de distribuição de máscaras descartáveis, a disponibilização de álcool gel em displays em pontos estratégicos, o espaço reduziu os assentos de 35 para 19 lugares, com espaçamento para a realização do distanciamento social.

O diretor do espaço, João Fernandes, conta que além das medidas de segurança adotadas para a reabertura, o Cine Casarão fará a desinfecção da sala com um sistema de luz de ozônio, a cada sessão. “A cada sessão acionaremos o sistema que possui irradiação que elimina vírus, bactérias e outros micro-organismos. A luz de ozônio consegue penetrar nas células desses patógenos e seu código genético. Esta ação de prevenção garante mais segurança para nosso expectador”, explica.

*Com informações da assessoria