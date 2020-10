Cinco pessoas morrem em acidente aéreo na França

Um acidente envolvendo duas aeronaves em Loches, na região central da França, deixou cinco pessoas mortas. No final da tarde de sábado (11), um ultraleve com dois passageiros e um pequeno avião do tipo DA40 que transportava três pessoas se chocaram e vitimou todos que estavam a bordo das aeronaves.

Segundo a prefeitura de Indre-et-Loire, o ultraleve caiu a cerca de 2 quilômetros do centro, sobre a cerca de uma casa e não deixou feridos em solo. Já o avião turístico caiu próximo à região periférica da cidade. Foram deslocados para atender às vítimas cerca de 50 bombeiros e 30 policiais.

As causas do acidente e a identidade das vítimas seguem desconhecidas. A polícia de Loches iniciou uma investigação para determinar a razão da colisão.