Cigás projeta investir R$ 178 milhões para impulsionar mercado de gás no AM

Companhia prevê construção de 133 quilômetros de rede de distribuição de gás natural.

Alinhada aos esforços impetrados para o fortalecimento do mercado de petróleo e gás natural no estado, a Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) planeja investir R$ 178 milhões no avanço da infraestrutura de rede de gasodutos canalizado até 2026. Este planejamento prevê a construção de mais 133 quilômetros de rede de distribuição de gás natural.

Esta iniciativa da Companhia de Gás do Amazonas está em consonância com o debate que marcou o lançamento do Fórum Amazonense de Petróleo e Gás Natural, uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e outras entidades, realizado no dia 10 de maio, em Manaus.

Atualmente, a Companhia conta com mais de 10 mil unidades consumidoras dos segmentos termelétrico, industrial, veicular, comercial, residencial e autogeração/liquefação. As maiores indústrias do parque fabril de Manaus (60 no total), os principais shoppings da cidade, restaurantes, academias, lavanderias, supermercados, uma série de condomínios residenciais, o Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz e postos de combustíveis já usufruem da série de benefícios gerados pelo uso do gás natural (GN) distribuído pela Cigás.

“Com este arrojado plano de investimento, a Companhia de Gás do Amazonas planeja mais que duplicar o número de unidades consumidoras beneficiadas até 2026 e ultrapassar a marca de 24 mil, um grande feito considerando que a Cigás é uma das distribuidoras de gás natural mais jovens do País, com apenas 11 anos de operação comercial”, frisa o diretor técnico-comercial da Companhia, Clovis Correia Junior.

Desde o início de sua operação comercial até o ano passado, a Companhia totaliza significativos R$ 642 milhões em investimentos (em valores corrigidos), no mercado de gás natural do Amazonas. Atualmente, a rede de distribuição da Companhia possui 182 quilômetros.

O montante de todo o recurso utilizado em seus investimentos na rede de distribuição é oriundo da própria Companhia. O planejamento, para realização destes investimentos, é fundamentado em estudos de viabilidade econômica e de prospecção de potenciais consumidores para nortear a ampliação de sua atuação.

Desempenho e ganho social

Em 2021, a Cigás atingiu recorde histórico de volume comercializado – média de 5,2 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia). Os resultados alcançados pela Cigás, ao longo dos anos, têm contribuído com a arrecadação de tributos estaduais pela cadeia de gás natural no Amazonas.

No ano passado, a cadeia arrecadou R$ 614,5 milhões em Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Este recurso pode ser aplicado em áreas prioritárias, como Educação, Saúde e Segurança. Além da capital, o gás natural da Cigás também beneficia os municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás e Silves.

Fórum de Petróleo e Gás

Criado para ordenar, articular e apoiar as ações das organizações que atuam no setor, o Fórum Amazonense de Petróleo e Gás Natural atuará para desenvolver a cadeia de valor de petróleo e gás natural. O diretor técnico-comercial da Companhia ressalta o apoio da Cigás à iniciativa, por considerar o caminho mais adequado para a modernização do mercado de petróleo e gás natural no Amazonas.

Com informações da assessoria