CIF realiza ação para coibir venda de materiais furtados em sucatarias de Manaus

A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coordenou a Central Integrada de Fiscalização (CIF) na quinta-feira (24/03), em Manaus, deflagrada para coibir a venda de materiais furtados em sucatarias. Ao todo, seis estabelecimentos foram vistoriados, sendo um interditado e um autuado por irregularidades.

A Sucataria Azevedo, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona oeste de Manaus, foi interditada pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) por não possuir licença para funcionamento. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) também notificou o estabelecimento por ausência de Auto de Vistoria. A Sucataria Santos, localizada na mesma avenida, foi autuada pela Semef por reincidência.

Ainda na avenida Brasil, os agentes identificaram uma residência, que mantinha atividade de sucataria. O suposto proprietário, ao notar a chegada dos agentes da CIF, saiu do local, deixando apenas outro homem responsável pelo estabelecimento.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Rafael Soares, titular do 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o suspeito não soube passar informações sobre as atividades realizadas no local.

“O suposto dono se evadiu do local e trancou o estabelecimento, deixando apenas um funcionário com dinheiro em espécie e um caderno de anotações, de transações realizadas”, explicou o delegado. Por haver suspeita de receptação, o homem foi conduzido ao 19º DIP para prestar esclarecimentos.

Efetivo

Além da SSP-AM, participaram da CIF policiais civis e militares, agentes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), Semef, CBMAM e Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas (Ipem-AM).

