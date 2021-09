CIF fiscaliza 13 estabelecimentos e flagra aglomeração em bares

Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriaram 13 estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento de medidas de segurança sanitária para prevenção da Covid-19. A ação ocorreu entre a noite de ontem (03/09) e a madrugada deste sábado (04/09). Dois bares foram autuados e dois eventos interditados.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF está focada no cumprimento das regras de prevenção da Covid-19, desde junho de 2020, quando o comércio da capital amazonense começou seu processo de reabertura gradual após o isolamento imposto para contenção de casos. Seguindo determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, a CIF teve suas ações ampliadas.

O Andarilho Bar e Restaurante, localizado na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, foi autuado pelos fiscais que flagraram aglomeração de pessoas. Ainda de acordo com os agentes, o estabelecimento mantinha no palco um número superior a três músicos, o que não é permitido pelo decreto estadual.

Já o evento no Atlético Rio Negro Clube foi encerrado pelos fiscais. Na Cervejaria do Barba, bairro Cidade Nova, na zona norte, foi solicitado ao proprietário que se fizesse o reordenamento das mesas para manter o distanciamento necessário após aglomeração.

Ação conjunta

A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), conta com apoio das polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).