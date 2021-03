CIF fecha festa clandestina com cerca de 300 pessoas

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriou 44 estabelecimentos neste fim de semana, em Manaus. Na noite do domingo (21/03), uma festa clandestina no bairro Alvorada, zona centro-oeste, com cerca de 300 pessoas, foi encerrada, e o organizador, detido.

Conforme levantamento parcial da fiscalização, seis estabelecimentos foram autuados por descumprimento das medidas sanitárias de prevenção da Covid-19 e passar do horário permitido para funcionamento.

Na sexta-feira, o Lanche El-Shadai, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus, teve suas atividades encerradas pela fiscalização. No momento em que os agentes chegaram, foi constatado que havia clientes consumindo no local, que foi posteriormente autuado pelo Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM).

Na noite de sábado (20/03), o D’Anjos Pub, localizado na rua Canamari, bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, estava funcionando sem a documentação necessária. O proprietário do estabelecimento foi conduzido à central de flagrantes, na Delegacia Geral.

Na noite do domingo, por volta das 21h30, uma festa clandestina que acontecia no Balneário Festa Clube, na avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, foi encerrada pelos agentes da CIF. No local, além de muitas pessoas, havia música ao vivo.

“A equipe conseguiu dissipar aqueles que lá estavam bebendo. O proprietário da casa foi autuado nas multas administrativas e foi conduzido até a Delegacia Geral”, explicou o delegado Christiano Castilho, responsável pela fiscalização da noite de ontem. O proprietário, um homem de 42 anos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e vai responder por descumprimento de medida sanitária e crime de desobediência.

A CIF acontece aos finais de semana com o objetivo de fiscalizar e orientar estabelecimentos em geral quanto ao cumprimento do decreto governamental, além de apurar as denúncias que chegam aos órgãos do colegiado.

A Central é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). Participaram da CIF neste final de semana as polícias Civil e Militar, Procon-AM, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).