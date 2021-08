CIF fecha estabelecimentos que promoviam aglomerações no final de semana

Dois estabelecimentos que promoviam aglomeração de pessoas, funcionando de forma indevida e violando o decreto governamental, tiveram suas atividades encerradas pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) na noite do último sábado (14/08). As vistorias ocorreram em oito estabelecimentos localizados nas zonas oeste e centro-sul de Manaus.

De acordo com o relatório da operação, o All Night Club, localizado na avenida Ephigênio Sales, bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, foi autuado pela Visa Manaus por descumprir o decreto e funcionar sem autorização.

Um estabelecimento identificado como HN Filho LTDA, localizado na rua Rio Madeira, bairro Vieiralves, também foi autuado pela Visa Manaus. No momento da chegada dos fiscais, pessoas foram flagradas utilizando a pista de dança, causando aglomeração e sem o distanciamento necessário.

Os dois estabelecimentos tiveram suas atividades encerradas pelos agentes de fiscalização.

Efetivo ampliado

Por determinação do secretário de segurança pública do Amazonas, General Mansur, a CIF teve o efetivo ampliado. Na noite deste sábado, a ação contou com policiais militares, policiais civis, bombeiros militares, policiais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), além de agentes da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) e Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM).