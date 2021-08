CIF autuou 12 estabelecimentos irregulares no final de semana

Entre a noite da sexta-feira (27) e a madrugada de hoje (30), os agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) autuaram 12 estabelecimentos irregulares nas zonas norte, sul, leste, oeste e centro-sul de Manaus.

Ao todo, foram fiscalizados 25 locais, entre bares, restaurantes, flutuantes e casas de shows.

Além de verificar as documentações obrigatórias, como alvará de funcionamento e licenciamento dos estabelecimentos, e também se estavam cumprindo as medidas de prevenção da Covid-19, como distanciamento, uso de máscara e álcool em gel, os agentes vistoriaram a apresentação da carteira de vacinação, medida estipulada no decreto governamental que passou a valer desde o dia 23 deste mês.

No sábado (28/08), o Axerito, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, foi autuado e interditado pelos fiscais da Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por aglomeração.

Os agentes verificaram ainda que havia mais de três músicos no palco e que o consumo de bebida alcoólica estava sendo feito na pista de dança.

O Sensation Gastropub, localizado no bairro Flores, foi autuado pela Visa Manaus por distanciamento insuficiente e consumo de bebida em pé.

O local também foi notificado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir alvará de funcionamento.

No domingo (29/08), a festa Boteco do Boi, que acontecia no Atlético Rio Negro Club, na avenida Epaminondas, Centro, foi encerrada com a chegada dos fiscais. No local, foi flagrada grande aglomeração de pessoas.

Durante as fiscalizações na zona leste, o Boteco do DJ Betinho, na travessa Itaúba, bairro Jorge Teixeira, foi autuado pelo Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por não fornecer informações de consumo aos clientes.

Já o estabelecimento Paramazon, na avenida Tambaqui, mesmo bairro, foi interditado pelos agentes da Visa Manaus.

Flutuantes

Seis flutuantes foram fiscalizados na tarde de domingo (29/08). Todos os locais vistoriados estavam cumprindo os protocolos de saúde durante a CIF fluvial e receberam apenas orientações por parte dos órgãos fiscalizadores.

Os agentes fiscalizaram os flutuantes Peixe-Boi, Abaré, Salomé, Sedutor e Amazônia.

Ação conjunta

A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), conta com apoio das polícias Civil e Militar, CBMAM, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Procon-AM.

Denúncias

Delações referentes a estabelecimentos comerciais ou festas clandestinas, que descumprem decreto governamental ou apresentem outras irregularidades, podem ser feitas ao 190 ou ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

*Com informações da assessoria