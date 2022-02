CIF autua quatro estabelecimentos em Manaus, no domingo de Carnaval

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) realizou, no domingo (27/02), vistorias em eventos de Carnaval, em Manaus. Quatro estabelecimentos foram autuados por irregularidades. Ao todo, foram vistoriados cinco locais.

O Atlético Rio Negro Clube, localizado no Centro, zona sul de Manaus, foi autuado pela Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus) por funcionar como bar, similares e comercializar bebidas sem apresentar a licença sanitária. No mesmo local, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) autuou o estabelecimento por ausência de Auto de Vistoria.

Na zona centro-sul da capital, o Bloco do Gargalo, realizado no bairro Vieiralves, também foi autuado pela Visa Manaus por funcionar como bar, similares e comercializar bebidas sem apresentar licença sanitária. A Secretaria Municipal de Meio Ambiental e Sustentabilidade (Semmas) interditou o uso de aparelhagem sonora no estabelecimento.

No bairro Vila da Prata, zona oeste da capital, o Bolerão da Leninha foi notificado pela Semmas para a regularização do equipamento de aparelhagem sonora. O CBMAM também notificou o local por ausência de vistoria.

Efetivo

Participaram da CIF agentes da SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Ouvidoria da SSP-AM, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, agentes da Visa Manaus, Semmas, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

*Com assessoria