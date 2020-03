Cientistas desenvolvem lentes de contato que corrigem daltonismo

Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, desenvolveram lentes de contato capazes de corrigir a deuteranopia, forma de daltonismo que impede a pessoa de distinguir as cores vermelho e verde. Segundo o artigo publicado pela equipe na revista científica da Optical Society of America (OSA), o aparato é personalizável e pode se tornar uma maneira conveniente e confortável de ajudar as pessoas a enxergarem as cores.

“Problemas em distinguir vermelho de verde interrompem rotinas diárias simples, como decidir se uma banana está madura”, disse Sharon Karepov, membro da equipe de pesquisa, em comunicado. “Nossas lentes de contato usam [dispositivos ultrafinos conhecidos como metassuperfícies] baseadas em elipses de ouro de tamanho nano-métrico para criar uma maneira personalizada, compacta e durável de solucionar essas deficiências.”

Como explicaram os especialitas, para desenvolver a tecnologia eles incorporaram as metassuperfícies, compostas por filmes finos fabricados artificialmente projetados com propriedades ópticas, em lentes de contato já prontas — e funcionou. Com base em simulações de daltonismo conduzidas pela equipe, suas novas lentes de contato podem restaurar consideravelmente o contraste perdido de cores e melhorar sua percepção.

De acordo com os cientistas, já existem óculos baseados nesse conceito de correção no mercado, mas eles são significativamente maires. “Como o elemento óptico proposto é ultrafino e pode ser incorporado a qualquer lente de contato rígida, tanto a deuteranopia quanto outros distúrbios da visão, como erros de refração [miopia e hipermetropia], podem ser tratados em uma única lente de contato”, afirmou Karepov.

Embora testes clínicos sejam necessários antes que as lentes de contato possam ser comercializadas, os pesquisadores dizem que os fabricantes podem incorporar a metassuperfície durante o estágio de moldagem da fabricação do produto ou fundi-las termicamente a uma lente de contato rígida. Agora, a ideia é continuar aperfeiçoando o processo de transferência de metassuperfície para as lentes e testando-o para outras aplicações.

“Desenvolvemos uma técnica para transferir metassuperfícies do substrato plano inicial para outras superfícies, como lentes de contato”, detalhou Karepov. “Esse novo processo de fabricação também abre as portas para a incorporação de metassuperfícies em outros substratos não planos.”

Por Revista Galileu