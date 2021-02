CIEE promove maratona com 12 mil vagas de estágio a partir de segunda

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai oferecer mais de 12 mil vagas de estágio e aprendizagem a partir de segunda-feira (22). Chamado de Maratona de Vagas, o evento ocorrerá de forma virtual: jovens e adolescentes em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho podem conferir as vagas pela internet até o dia 26 de fevereiro.

CIEE

De acordo com o superintendente nacional de Atendimento do CIEE, Luiz Gustavo Coppola, o início do ano é o período com mais opções para os jovens encontrarem vagas, já que, no primeiro semestre, em geral, as empresas costumam abrir mais espaço para entrada de novos talentos.

“Nos primeiros meses do ano, temos uma janela única de oportunidades. Por meio da campanha, queremos engajar os jovens, oferecer suporte e mostrar que sim, é possível alcançar espaço no mundo do trabalho”, destacou. (ABr)