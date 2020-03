Chuva torrencial causa vários alagamentos e deslizamentos em Manaus

O primeiro balanço fechado às 10h, desta segunda-feira, 23/3, pela Central de Emergência 199 da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus, da Prefeitura de Manaus, registra 42 ocorrências ocasionadas pela forte chuva que, conforme os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), já ultrapassa os 111 milímetros para a cidade de Manaus.

“Estamos em monitoramento desde as primeiras horas da chuva com as prioridades de atendimento nas situações de desabamento e deslizamento. Todas as ocorrências registradas até o momento já estão na programação de atendimento”, explicou a diretora de Operações do órgão, Bibiane Araújo.

O Departamento de Operação informa que não há vítimas nas referidas ocorrências e que o Disk 199 está em funcionamento 24h.

Prevenção

O secretário-executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, reforça que as equipes que atuam no atendimento das ocorrências estão adotando os devidos cuidados, em relação ao novo coronavírus, nas ações realizadas externamente.

“Conforme a determinação do prefeito Artur Virgílio Neto, em relação às medidas de prevenção ao novo coronavírus, todos os nossos técnicos já estão atendendo as situações de emergência com todo o material preventivo necessário: máscaras, luvas e álcool gel para se proteger.”

Monitoramento

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesas Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.

A Sepdec também disponibilizou no site da Prefeitura de Manaus o novo canal de comunicação de prevenção do órgão. A ferramenta tem por objetivo repassar informações da Defesa Civil para a população, como avisos meteorológicos, cota do rio Negro e orientações básicas de situações de risco.

Ao realizar o cadastro, os usuários podem optar em receber as informações via SMS ou via WhatsApp. O link funciona 24 horas e para se cadastrar é só acessar o banner rotativo “Prevenção”, na página principal do Portal da Prefeitura de Manaus, ou, acessar http://cmmanaus.com.br/prevencao/ e preencher os dados solicitados. Os usuários de celulares cadastrados via SMS receberão uma mensagem direta e os já cadastrados, via WhatsApp, serão incluídos em um grupo da região de interesse.