Chuva torrencial causa alagamentos e destruição em Manaus

A forte e constante chuva que atinge Manaus desde o início da manhã deste sábado (25) já causou alagamentos e deixou rastro de destruição na capital. Moradores registraram em vídeos e fotos locais como avenida Brasil, no bairro Compensa, na Zona Oeste onde o igarapé transbordou encobrindo a pista de água.

De acordo com informações divulgadas pela Pluviometria do INMET em Manaus, de 0h até as 9h30 deste sábado já havia chovido uma média de 15 mm na capital. Quanto aos registros de ocorrências oficiais da Defesa Civil Municipal, até às 10h30 apenas um risco de desabamento no bairro Novo Aleixo, sem vítimas.

Mas a Defesa Civil Municipal esclareceu que há atraso no registro das ocorrências, devido ao problema de operação do sistema de comunicação, causado por furto de cabos telefônicos. Ocorrências que chegam por meio extraoficiais dão conta de que parte do muro do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (1º BIS) desabou.

Por Manaus Alerta