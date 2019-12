Chuva causa vários transtornos e alagações em Manaus

A forte chuva que atingiu Manaus nesta segunda-feira (30) causou alagações em alguns pontos da capital amazonense, entre eles uma rua no Parque 10 de Novembro e também na avenida Torquato Tapajós – está última com grande fluxo de veículos por segundos. Além desses pontos, a Defesa Civil do Município (DCM) registrou, ainda, três ocorrências atá às 16h30, todas por alagação. Mais de 140 mil pessoas em Manaus ficaram sem energia elétrica.

Conforme a DCM, dois pontos de alagações ficam localizados no bairro Cidade Nova, Zona Norte, sendo um no conjunto Manôa – local em que também foi divulgado um vídeo da rua Professor Manoel Belém intrafegável por conta de alagações. Por último, o órgão foi acionado para o bairro Terra Nova, também na Zona Norte, onde houve outra alagação. O acionamento, segundo o órgão, é feito pela Central 199.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) registrou, ainda, imagens de um ônibus com risco de tombar na avenida Torquato Tapajós (sentido Centro/Bairro), após o viaduto 28 de Março, também na Zona Norte. Conforme o órgão, a empresa do transporte público solicitou socorro particular.

A Defesa Civil não divulgou até o momento o nível registrado pelos pluviômetros de chuva na cidade nesta segunda.

Sem energia

A Amazonas Energia informou que, na tarde desta segunda, às 14h50, houve desligamento intempestivo de duas linhas de distribuição de energia em 138 kV da Subestação Jorge Teixeira, na Zona Leste, que interliga as subestações de Mutirão, Cachoeira Grande e Compensa, provocando a desenergização das respectivas subestações, o que consequentemente provocou o desligamento de 177 MW, afetando cerca de 144 mil clientes.

Após o ocorrido, a Amazonas Energia conta que imediatamente encaminhou equipes para restabelecer o sistema, às quais encontram-se nas subestações Jorge Teixeira e Mutirão intervindo nos equipamentos.

“Reforçamos que manobras foram realizadas e às 16h05, o sistema iniciou o restabelecimento, no qual será normalizado gradativamente até 100% no tempo mais breve possível. As causas do desligamento estão sendo apuradas”, informou a assessoria em nota.

FONTE: EM TEMPO