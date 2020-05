Chinesa infarta ao tentar fazer filho entender lição de matemática

Uma chinesa quase morreu após sofrer um infarto enquanto tentava ensinar o dever de matemática passado pela professora para o filho. De acordo com o jornal Sin Chew Daily, a mulher, identificada apenas como Wang, disse que estava muito estressada e perdeu o fôlego.

Aos 36 anos, ela costumava se sentar toda noite com o filho, que está no terceiro ano do ensino básico, para ajudá-lo na lição de casa. Muitas vezes, a chinesa encontrava sérias dificuldades para que o menino entendesse questões de Matemática.

A mãe contou que tentou explicar varias vezes a mesma questão e passou mal. “Comecei a ficar com raiva e tive vontade de explodir. De repente, senti-me perturbada e sem fôlego. Chamei meu marido e pedi que ele me levasse ao hospital”, afirmou Wang ao jornal chinês.

“Isso tende a acontecer com pais mais novos. É causado não por dietas não balanceadas, mas por emoções. E é mais comum com mães jovens”, explicou o médico que cuida do caso.

Por CATRACA LIVRE