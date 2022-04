China suspende compra de carne de fábricas da JBS, Marfrig e Naturafrig

A China suspendeu por uma semana as importações de três frigoríficos brasileiros de carne bovina – JBS SA, Marfrig e Naturafrig, em um comunicado enviado à embaixada do Brasil em Pequim. A alegação é de que a medida, que entrou em vigor desde sábado (16), seria uma forma de cautela contra a pandemia de covid-19, mesmo diante do fato de o vírus não ser transmissível por alimentos.

A suspensão atinge a exportação de quatro unidades das empresas no Mato Grosso e em São Paulo. E, de acordo com o comunicado, publicado pelo Valor Econômico, os técnicos identificaram a presença de ácido nucleico do novo coronavírus na embalagem externa de quatro lotes de produtos congelados dessas empresas enviados para a China.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o coronavírus não consegue ser transmitido por meio dos alimentos. O vírus só sobrevive e se multiplica em um animal vivo e em humanos.

Os frigoríficos afetados são: os da JBS em Barra do Garças, no Mato Grosso; as unidades da Marfrig em Várzea Grande, no Mato Grosso, e Promissão, em São Paulo; e o frigorífico da Naturafrig em Pirapozinho, também no Estado de São Paulo.

Na semana passada, a China suspendeu as importações de duas unidades brasileiras de carne bovina e uma produtora de aves, também por uma semana, a partir de 8 de abril.