Chegada de Messi ao PSG já rendeu R$ 37 milhões a Michael Jordan

Jordan é proprietário da marca esportiva Air Jordan estampada nas camisetas do clube francês. FOTO: GETTY IMAGES

A confirmação da contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain não fez bem apenas para o clube e sua torcida. O ícone da NBA, Michael Jordan já embolsou cerca de 6 milhões de euros (R$ 37,1 milhões, na cotação de hoje) com a chegada do argentino a Paris.

Isso aconteceu porque Jordan é proprietário da marca esportiva Air Jordan que estampada nas camisetas do clube francês, e o ex-jogador de basquete tem um acordo com a Nike onde recebe 5% da venda de cada camisa oficial do PSG.

Na última semana foram vendidas inúmeras camisetas com o nome de Messi estampado nas costas, somando o valor de 120 milhões de euros (R$ 742,5 milhões). No entanto, decerto, esse montante aumentará – e muito -, assim que o argentino fizer o primeiro jogo oficial pelo PSG.

A revista Forbes revelou que a fortuna de Michael Jordan caiu mais de 20% no ano passado, passando de 2,1 bilhões de euros para 1,6 (de R$ 12,9 bilhões para R$ 9,9 bilhões). Com isso, o americano vê em Messi uma excelente fonte de rendimento para reequilibrar as contas. (FOLHAPRESS)