‘Chapa Puro Sangue’ do PSOL apresenta pré-candidatos para Santa Isabel do Rio Negro

No último domingo (13), foi oficializada a “Chapa Puro Sangue” do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, com rumo a disputa ao pleito 2020. Com o slogam ‘Santa Isabel da igualdade e oportunidade para todos’ o o pré-candidato a prefeito, Fidelis Baniwa, esteve com as lideranças das comunidades do Rio Negro, na pauta: Turismo sustentável, Fiscalização e Saúde.

Os pré-candidatos para prefeito e vice são Fidelis Baniwa e Alex Paisano. Para vereadores são 13: Alex Garrido, Ene, Marizes Lúcio, Rodrigão Assunção, Maristela Baniwa, Ricardo Yanomami, Valdenice Fontes, Timão, Rose Baré, Toninho Bueno, Pelado, Franciomar Santos e Pastor Daniel.

Segundo o pré-candidato a prefeito de Santa Isabel do Rio Negro, Fidelis Baniwa, foi “uma conversa sobre os desafios enfrentados pela comunidade indígena Bacuri – Terra Indígena Jurubaxi/Tea. Tempo difícil que nos exige mais coragem e determinação.”