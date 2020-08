Chadwick Boseman, astro de ‘Pantera Negra’, morre aos 43 anos

SÃO PAULO (SP) – O ator Chadwick Boseman, 42, protagonista do filme “Pantera Negra”, morreu nesta sexta-feira (28). A informação foi divulgada pelas redes sociais do ator.

Boseman teve câncer de cólon diagnosticado há quatro anos.

“Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe a você muitos dos filmes que você aprendeu a amar”, publicaram na conta oficial de Boseman no Twitter. Durante esse período, no entanto, o diagnóstico não havia sido trazido a público.

“De ‘Marshall’ a ‘Da 5 Bloods’, o ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson e vários outros -todos foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao rei T’Challa no ‘Pantera Negra’.”

Segundo o comunicado, o ator morreu em sua casa com esposa e família.

Além do sucesso em “Pantera Negra”, de 2018, Boseman também atuou recentemente nos filmes “Crime Sem Saída”, de 2019, e “Destacamento Blood”, de 2020, longa de Spike Lee sobre a Guerra do Vietnã que estreou na Netflix em meio aos protestos do movimento Black Lives Matter.

O ator também retratou figuras históricas, como o cantor James Brown, em “Get on Up”, de 2014, e Jackie Robinson, primeiro afro-americano a jogar na principal liga de baseball dos EUA, no filme “42: A História de uma Lenda”.

“Pantera Negra” foi o primeiro filme de super-herói indicado à principal categoria do Oscar e o personagem, cuja alcunha remete ao grupo de ativistas negros, se tornou um símbolo cultural.

O filme, primeiro blockbuster de super-herói protagonizado por um afro-americano e dirigido por um, Ryan Coogler, foi o quinto mais exitoso dos filmes do Universo Marvel.

Nas primeiras semanas de estreia do filme em Nova York, nas salas do Magic Johnson Theatre, cinema no Harlem, histórico bairro negro de Nova York, as sessões estavam sempre cheias.

Lá, espectadores usavam maquiagens e acessórios que evocavam a estética afro-futurista do filme -e vários deles tiram fotos imitando a pose do super-herói.

Boseman iria reprisar o papel em filmes e séries da franquia Marvel atualmente em produção, como a sequencia de “Pantera Negra”, que tinha estreia prevista para 2022.

Nascido na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, Chadwick Boseman é o mais novo de três filhos. Seus pais trabalhavam para um conglomerado agrícola.

Ele se formou pela Universidade Howard e teve papéis pequenos na televisão antes de sua primeira grande aparição em 2013, quando interpretou Robinson em “42”.

