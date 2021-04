Chacina deixa quatro mortos em Itacoatiara

Uma chacina deixou quatro pessoas mortas e uma pessoa conseguiu sobreviver na manhã desta quinta-feira (29), em um sítio no KM2 no Ramal da Sudam, na zona rural do município de Itacoatiara, a 176 quilômetros a leste de Manaus.

De acordo com informações de familiares, que estiveram no local, uma outra pessoa ficou gravemente ferida ao ataque no sítio. A vítima, estava amarrada ferida com um disparo de arma de fogo na região do pescoço.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fez o atendimento e levou a vítima para o Hospital Regional José Mendes, que fica no município de Itacoatiara. Ainda segundo os familiares, uma das vítimas fatais seria uma mulher e a outra teria sido degolada.

O delegado Lázaro Mendes, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, esteve no local do crime e agora está na unidade hospitalar para acompanhar o estado de saúde da vítima que sobreviveu a chacina.

O titular do DIP de Itacoatiara ainda dará mais informações sobre este caso. (D24AM)