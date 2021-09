Cetam oferta vagas no interior do AM na área de Informática

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofertará 5.064 vagas por meio do projeto Comunidade digital no interior. Inicialmente, serão beneficiados moradores de 30 municípios do estado, com cinco cursos na área de informática.

As inscrições ocorrerão no dia 30 de setembro, das 6h às 23h59 ou até terminarem as vagas. Quem quiser se inscrever, deve acessar o site https://cursos.cetam.gov.am.br .

O Cetam informa que só é aceito um CPF por vaga e é necessário fazer o cadastro antecipadamente no Portal do Candidato, no mesmo endereço eletrônico.

Essa é a 11ª oferta do Cetam somente este ano. O edital com o detalhamento dos cursos e vagas encontra-se no site www.cetam.am.gov.br. É importante que os interessados leiam o edital com atenção e sigam todas as orientações e disposições contidas nele.

Aulas

A previsão é que as aulas comecem no dia 11 de outubro. A direção do Cetam adianta que o retorno das atividades presenciais está sendo possível graças à redução da incidência da Covid-19 no Amazonas, com a estabilização de casos nos municípios onde acontecerão os cursos.

Todos os protocolos de proteção e prevenção à Covid-19 serão seguidos para garantir a segurança de alunos e servidores da instituição.