Cetam oferta 30 mil vagas para cursos de qualificação profissional no interior

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai ofertar 30 mil vagas em cursos de qualificação profissional para 56 municípios do interior. O prazo de inscrição inicia no dia 12 de maio, das 6h às 18h (horário oficial de Manaus), totalmente on-line.

Os interessados deverão acessar o endereço eletrônico http://cursos.cetam.am.gov.br e se candidatar a uma vaga para o curso escolhido. Para efetuar a inscrição, é imprescindível que o candidato informe o município/Estado, seu número de CPF, nome completo, data de nascimento e o número de telefone celular com DDD.

Serão ofertados 18 cursos diversos, que podem ser acessados, antecipadamente, no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br). Dia 8 de março, o Cetam ofertou 6.120 vagas, divididos em 42 cursos de qualificação profissional, somente para a capital.

Segundo o diretor-presidente da instituição, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, as aulas acontecerão remotamente, seguindo o “Guia metodológico para o ensino remoto” lançado pelo Cetam, no dia 15 de fevereiro deste ano. As atividades propostas acontecerão nas plataformas Google Meet e Classroom e também pelos aplicativos de mensagens como Telegram e WhatsApp.

O ideal é que o candidato possua infraestrutura tecnológica mínima, dispondo de smartphone ou computador com acesso à internet para um melhor acompanhamento das aulas.

Os municípios contemplados no edital de cursos são: Alvarães; Amaturá; Anamã; Anori; Apuí; Atalaia do Norte; Autazes; Barcelos; Barreirinha; Benjamin Constant; Beruri; Boa Vista do Ramos; Boca do Acre; Borba; Caapiranga; Carauari; Careiro; Coari; Eirunepé; Envira; Fonte Boa; Guajará; Humaitá; Ipixuna; Iranduba; Itacoatiara; Itapiranga; Itamarati; Japurá; Juruá; Jutaí; Lábrea; Manacapuru; Manaquiri; Manicoré; Maraã; Maués; Nhamundá; Nova Olinda do Norte; Novo Airão; Novo Aripuanã; Parintins; Pauini; Presidente Figueiredo; Rio Preto da Eva; Santa Isabel do Rio Negro; São Gabriel da Cachoeira; São Paulo de Olivença; São Sebastião do Uatumã; Silves; Tabatinga; Tapauá; Tefé; Uarini; Urucará e Urucurituba.

*Com informações da assessoria