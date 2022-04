Cetam oferece mais de 30 mil vagas em cursos de qualificação profissional

Inscrições acontecem na terça-feira (12), a partir das 8h, para alunos da capital; aulas serão remotas

O Governo do Estado, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), vai ofertar 31.650 vagas em cursos de qualificação profissional, na forma de ensino remoto, para estudantes de Manaus.

As inscrições serão na terça-feira (12/04), exclusivamente on-line, pelo endereço https://cursos.cetam.am.gov.br. Iniciam às 8h e vão até as 23h59, ou até as vagas serem preenchidas.

O órgão ressalta a importância de os interessados efetuarem seu cadastro no Portal do Candidato antes de iniciadas as inscrições. Basta acessar o endereço https://inscricao.cetam.am.gov.br/ e seguir o passo a passo.

A relação dos 77 cursos oferecidos se encontra no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br), bem como os horários das aulas e as escolas e Centros Estaduais de Convivência da Família e do Idoso onde haverá turmas, num total de 633, com aulas nos turnos da manhã, tarde e noite.

Dentre os inúmeros cursos ofertados, os interessados terão opções como Informática Básica e Avançada; Almoxarife; Assistente Administrativo; Design para Mídias Sociais; Fotografia; Libras Básico, Intermediário e Avançado; Decoração com Balões; Confeitaria de Tortas Doces e Salgados, dentre outros.

O diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, reforça o compromisso do Cetam em ofertar cursos que qualifiquem mão de obra para o mercado de trabalho, atendendo determinação do governador Wilson Lima.

Com informações da Secom