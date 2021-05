Cetam oferece mais de 23 mil vagas em 62 cursos de qualificação gratuitos em Manaus

Para fazer a inscrição para os cursos do Cetam, o interessado deve acessar o edital no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos , vagas e pré-requisitos exigidos.

Os cursos estão distribuídos em 474 turmas, divididas entre as três unidades do Cetam na capital – escolas Saavedra e Padre Estélio Dalison, e também o Instituto Benjamin Constant (IBC) –; os seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs); o Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Ceci); além do Centro Cultural Aníbal Beça e Cetam Digital.