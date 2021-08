Cetam inscreve para 17 mil vagas em cursos na modalidade EaD

Os interessados devem baixar o edital, ler todas as orientações nele contidas e atentar-se para as disposições e prazos definidos. FOTO: Cleudilon Passarinho

Nesta segunda-feira (30), o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio de sua Escola de Educação a Distância (Cetam EaD), abre inscrição para 17 mil vagas em 17 cursos de qualificação profissional on-line. Serão ofertadas mil vagas em cada um dos cursos.

As inscrições poderão ser realizadas das 8h às 23h59 ou até terminarem as vagas, por meio do site: https://cursos.cetam.am. gov.br/. Os interessados devem baixar o edital, ler todas as orientações nele contidas e atentar-se para as disposições e prazos definidos.

Serão disponibilizados dois tipos de vagas: regular e reserva. A primeira trata-se da vaga real do curso e, a segunda, de lista de espera.

As vagas ofertadas serão ocupadas pelo processo de ordem de chegada, ou seja, até o limite do número de vagas regulares e reservas oferecidas por curso.

Os candidatos que se inscreverem em vaga regular só terão sua vaga confirmada quando enviarem toda a documentação, conforme disposto no edital. As vagas que não forem preenchidas devido às inscrições não confirmadas serão ocupadas por candidatos inscritos em vaga reserva.

No dia 1º de setembro de 2021, o Cetam disponibilizará a lista de candidatos inscritos com vaga confirmada e a lista de espera com os reservas que ocuparão as vagas remanescentes.

Cursos

As formações oferecidas são: Compostagem e Horta Doméstica; Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público; Elaboração de Plano de Negócio; Formulário Word e Google Forms; Fotografias utilizando Dispositivos Móveis; Libras Nível I; Noções Básicas de Atendimento ao Cliente; Noções de Condução de Atrativos Turísticos; Noções de Gestão para Empreendedores; Noções de Oratória; Noções de Orçamento Público; Noções de Segurança na Web; Noções Básicas de Organização de Eventos; Produção Textual; Recepção de Eventos; Relações Interpessoais no Trabalho; e Rotinas Administrativas Básicas.

Mudança de data

Previstas originalmente para a última quinta-feira (26/08), as inscrições do Cetam foram transferidas para a segunda-feira (30/08) por decisão da instituição, diante de falhas no processo decorrentes de problemas ocorridos no sistema de internet do Estado.

Os problemas ocorreram devido a um problema no parque elétrico da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), que causou oscilação no sistema e deixou instável a saída de telecomunicação da empresa. A transferência da data não causou prejuízo aos candidatos interessados.