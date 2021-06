Cetam abre mais de 23 mil vagas para cursos EAD nesta terça-feira (1º)

Estão abertas, nesta terça-feira (1º), as inscrições para 23.700 vagas em cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). Serão 62 cursos, disponíveis somente para candidatos da capital.

O processo será exclusivamente on-line e acontecerá das 6h às 18h (horário de Manaus), ou antes desse horário, caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga deverão acessar, antecipadamente, o edital no endereço https://cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos.

Essa é mais uma oferta do ano para os centros de convivência e as três escolas do Cetam na capital. A primeira ocorreu dia 8 de março. Na ocasião, foram oferecidas 6.120 vagas em 42 cursos de qualificação.

De acordo com o diretor-presidente do Cetam, professor José Augusto de Melo Neto, além de as vagas terem sido triplicadas, a instituição se preocupa em atender as demandas do mercado. Por isso, nesta oferta, terá 62 cursos, sendo três novos: Embalador à Mão, Marketing para Negócios Digitais e Design para Mídias Sociais.

Haverá aulas pela manhã, tarde e noite. Elas continuarão ocorrendo de forma remota, conforme vem acontecendo desde o início do ano. Serão organizadas por coordenadores e instrutores, que se orientarão pelo guia metodológico para o ensino remoto, lançado pelo Cetam em 15 de fevereiro deste ano.

Os cursos estão distribuídos em 474 turmas, divididas entre as três unidades do Cetam na capital – escolas Saavedra e Padre Estélio Dalison, e também o Instituto Benjamin Constant (IBC) –; os seis Centros Estaduais de Convivência da Família (CECFs); o Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Ceci); além do Centro Cultural Aníbal Beça e Cetam Digital.

Inscrição Após realizar a inscrição eletrônica, o candidato receberá e-mail confirmando a vaga e contendo as orientações e prazos para o envio dos documentos à unidade onde se candidatou para realizar o curso.