Cetam abre inscrições para 7,2 mil vagas em cursos técnicos

A seleção para esses cursos se dará pelo coeficiente de rendimento do histórico escolar. — Foto: Divulgação

Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) vai abrir inscrições, neste domingo (28), para 7,2 mil vagas em cursos técnicos de nível médio e especializações técnicas. As oportunidades são voltadas a candidatos de Manaus e de 54 municípios do interior.

Os interessados poderão se inscrever até 12 de dezembro, das 10h às 16h, exclusivamente pela internet, no site www.concursoscopec.com.br.

Estão sendo ofertadas, no total, 7.240 vagas. Dessas, 2.520 são para a capital (1.760 em cursos técnicos e 760 especializações técnicas) e 4.720 para o interior do estado (4.360 em cursos técnicos e 360 especializações técnicas).

Em Manaus, o Cetam disponibilizará 26 cursos técnicos e 13 especializações. Para os municípios, serão 35 cursos técnicos e 6 especializações que atenderão oito cidades.

Os interessados deverão preencher um formulário de inscrição, seguindo as solicitações que constam nos editais. Todas as dúvidas podem ser tiradas nos quatro editais – dois de cursos técnicos (capital e interior) e dois de especializações (capital e interior) –, que se encontram nos sites do Cetam e da Copec.

Neste ano não será cobrada taxa de inscrição, e o candidato não precisará fazer prova para disputar uma das vagas. A seleção se dará pelo coeficiente de rendimento do histórico escolar.

Caso não conste o coeficiente, deverão ser informadas as notas obtidas nas disciplinas existentes no histórico escolar.

O resultado final será divulgado dia 7 de janeiro de 2022, nos sites da Copec e do Cetam, assim como o edital de convocação para matrícula, que estará disponível dia 10 de janeiro.

A entrega de documentos para a efetivação de matrícula acontecerá no período de 17 a 24 de janeiro de 2022. As aulas iniciarão dia 15 de março do próximo ano e serão na modalidade presencial.

*Com informações de G1