Cerveja Bohemia é a nova patrocinadora oficial do Festival de Parintins 2022

A diretoria do Boi Garantido apresentou aos torcedores, a Bohemia como a cerveja oficial do Festival Folclórico de Parintins, que acontece de 24 a 26 de junho deste ano.

Na edição de 2022, mais uma vez, o Garantido ganhou uma lata personalizada com a arte criada exclusivamente para o boi-bumbá, com estampa do boi de pano e a frase “O sabor que move tradições”.

O evento de lançamento do patrocínio foi realizado no curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido), em Parintins, durante o ensaio técnico da Batucada neste fim de semana. Participaram da apresentação o presidente da entidade folclórica Antônio Andrade Barbosa, o apresentador Israel Paulain e os levantadores de toadas Davis Assayag e Edilson Santana.

A Bohemia é mais um produto da cervejaria Ambev, que é a patrocinadora oficial do maior evento folclórico do Brasil, e para incentivar a cultura regional está presente em Parintins.

De acordo com o presidente Antônio Andrade, a Ambev se tornou patrocinadora do festival porque reconhece o retorno comercial, social para o comércio local e cultural para o Amazonas. Andrade desta ser uma parceria importante. Ele ressalta se tratar de uma parceria que já vem desde muito tempo e que ainda vai durar anos, o que é motivo toda a gratidão do Garantido.

“Não é somente uma marca de cerveja. Tem muita coisa envolvida. Primeiro, o boi de arena que a gente pode fazer com mais segurança nessa parceria com a Ambev. Depois tem a questão da reciclagem, a lata de cerveja não é mais considerada lixo, pelo contrário, muita gente tem esse material reciclável como principal renda e isso é uma grande ação social. E acima de tudo, uma parceria do Garantido, de nossa festa e a gente está muito feliz com essa parceria”, afirmou Andrade.

Para o jornalista Mencius Melo, que integra a Direção Geral de Espetáculo (DGE) do Garantido, uma festa como o Festival Folclórico de Parintins não pode deixar de ter como parceira uma excelente cerveja, uma marca respeitada no mercado brasileiro e internacional. “Bohemia chega em Parintins gerando renda, porque trabalhadores da indústria da reciclagem vivem também do recolhimentos das latinhas que são descartadas, além do que, gera emprego e renda no boi Garantido e no boi Contrário, empregando o artista parintinense e fazendo a engrenagem da arte no Amazonas girar”, pontuou Mencius.

Para Jorge Kennedy, também membro da DGE, a parceria de longas datas da Bohemia com o boi da Baixa de São José tem que ser aplaudida. “É uma cerveja que tem nos acompanhado em todas as batalhas. Desde sempre ela é nossa parceira de trabalho, nesse momento em que o Garantido está trabalhando para fazer o maior espetáculo de todos os tempos. Somos nós e a Bohemia”, disse o diretor Jorge Kennedy.

Com informações da assessoria do Garantido