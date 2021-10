‘Cerco Inteligente’: investimento em tecnologia fortalece combate à criminalidade

Lançado pelo governador Wilson Lima nesta sexta-feira (22/10), o Cerco Inteligente de Videomonitoramento inclui, além de 500 câmeras, instaladas em pontos estratégicos de Manaus, reforço no patrulhamento por meio da entrega de 50 viaturas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Os veículos possuem tecnologia de ponta que vai permitir a ampliação do patrulhamento ostensivo e preventivo nos bairros das zonas norte e leste de Manaus.

Os novos veículos – modelos Ranger 4×4, S-10 e Hilux – possuem tecnologia embarcada, rádio comunicador e câmeras internas e externas, ampliando o amparo tecnológico dos policiais militares em serviço nas ruas da capital.

“Isso é importante, a tecnologia, a instrução, o equipamento, o homem bem treinado. Isso nos deixa com uma capacidade operacional muito melhor para atender a população do Amazonas. Há alguns dias entregamos viaturas para o interior do estado, agora estamos recebendo essas viaturas com tecnologia embarcada, uma viatura que dá o melhor suporte para que o policial possa atender a ocorrência”, destacou o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte.

“Uma ferramenta inteligente, que com certeza irá combater com mais eficiência, efetividade, eficácia o crime. São viaturas, munições, equipamentos com tecnologia agregada, então hoje é um dia especial para todos nós da segurança pública”, acrescentou o secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur.

De acordo com o coronel Augusto Cezar, comandante do Policiamento Metropolitano de Manaus, as viaturas vão fortalecer o combate à criminalidade nas ruas. “Vai conseguir ajudar o policial militar a identificar não só pessoas, como também veículos adulterados, placas roubadas, veículos que foram recuperados e que estão andando com restrição de roubo e outras situações”, detalhou.

Cerco Inteligente – Com investimentos de R$ 34,7 milhões, o novo sistema faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador Wilson Lima em julho deste ano e coordenado pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). As 500 câmeras distribuídas na capital possuem tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Durante o lançamento das operações do Cerco Inteligente, Wilson Lima também entregou 60 mil munições, além de 40 câmeras filmadoras para a Rocam Motos e 15 aparelhos telefônicos.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) recebeu 54 maletas com kits para coleta de vestígios por peritos da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) em locais de crime. O trabalho de investigação também foi reforçado com mais cinco detectores de metais, que servem para localizar projéteis em locais de homicídio.

“Essas maletas servem para levantamento de impressões digitais, que ficam reveladas em qualquer tipo de superfície. Os crimes que a gente mais costuma usar são crimes contra a vida, no caso de homicídio, latrocínio, em caso de roubo também, todos os casos em que a gente consiga revelar as impressões digitais”, ressaltou a perita criminal Elisandra Assunção.

Os equipamentos recebidos pela SSP-AM e que estão sendo entregues ao DPTC são oriundos de parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

O início das operações do Cerco Inteligente de Videomonitoramento e a entrega dos equipamentos fazem parte de uma série de entregas em comemoração ao aniversário de 352 anos de Manaus.