Cerca de 9,5 toneladas de pescado ilegal são apreendidos em Manacapuru

Durante a Operação Hórus, do programa VIGIA da Secretaria Nacional de Operações Integradas (SEOPI) do Ministério de Justiça e Segurança Pública, policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental do Amazonas (BPAMB) apreenderam, na madrugada desta quinta-feira (10), cerca de 9,5 toneladas de pescado ilegal na cidade de Manacapuru, município distante 68 quilômetros em linha reta de Manaus.

Na mesma ocorrência, os policiais também identificaram porte de arma de fogo, sem nenhum tipo de documentação, por um dos responsáveis pela carga.

A apreensão representa um prejuízo de R$ 581,5 mil ao crime. Os dois infratores foram detidos e conduzidos à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru e vão responder por crime ambiental, já que uma das espécies apreendidas – o pirarucu – “arapaima gigas” encontra-se no período de defeso, época do ano em que a pesca está proibida ou controlada.

Programa VIGIA

Desde abril de 2019, o Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça e Segurança Pública atua de forma integrada com as forças de segurança pública dos estados com o objetivo de blindar a entrada de armas, drogas e produtos contrabandeados no Brasil. O programa conta com operações em andamento nos estados do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, além das divisas do Tocantins e Goiás.