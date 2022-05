CEO do Grupo Sabin é homenageada pelos dez anos da empresa em Manaus

Com o propósito de inspirar pessoas a cuidar de pessoas, o Sabin tem impactado de forma positiva a qualidade de vida da população amazonense há 10 anos. Além de investir em tecnologia e inovação para oferecer serviços de medicina diagnóstica de qualidade, a empresa está à frente de projetos com o foco na sustentabilidade ambiental e na responsabilidade social.

Em reconhecimento à atuação da empresa, a presidente executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla, será condecorada no próximo dia 5, com a medalha Grandes Amazônidas, concedida pela Associação PanAmazônia, cuja é promover os ideais de integração e cooperação como instrumentos para o desenvolvimento regional. “Nossa cultura organizacional tem o cuidado com as pessoas no centro da estratégia empresarial. Receber essa condecoração reforça que estamos na direção correta ao investir em diversas ações e práticas de responsabilidade social e ambiental em todas as cidades em que atuamos”, afirma a executiva.

Desde que chegou ao Amazonas em 2012, por meio de uma expansão estratégica para o norte do país, o Sabin não parou de investir na região. Além de aberturas de 12 unidades em pontos estratégicos da cidade, a empresa buscou a ampliação de serviços e a implantação de projetos do Instituto Sabin, responsável pelo investimento social privado do Grupo. Entre eles estão: ações de apoio a entidades de assistência a pessoas em vulnerabilidade, instalação de academias ao ar livre e de ludotecas, espaços para a escuta, oitiva ou acompanhamento terapêutico de crianças, adolescentes e famílias vítimas de violência.

O foco do Sabin na inovação e pesquisa técnico-científica e no cuidado com a saúde das pessoas foi fundamental em 2020, para o desenvolvimento do exame de RT-PCR, que detecta Covid-19, contribuindo para atender às necessidades da população e comunidade médica de forma rápida, eficiente e segura.

“Investimos em modelos de testagem que foram imprescindíveis no enfrentamento à crise sanitária. Reestruturamos unidades e canais de atendimento, integrando o físico e o digital para que pudéssemos atender com agilidade à população”, comenta a CEO Lídia Abdalla.

Em 2021, o Sabin investiu também na implantação do serviço de imunização, em Manaus. “Trata-se do compromisso do Sabin em oferecer qualidade certificada e prevenção ao seu cliente, construindo assim uma rede de serviços integrada à disposição da população manauara”, ressalta o gestor regional do Sabin, Fabiano Castro. Atualmente, o Sabin disponibiliza à população de Manaus um amplo portfólio de exames, entre serviços de análises clínicas e vacinação

Novidades

O Sabin vai lançar em Manaus neste ano uma plataforma de cuidados coordenados e acesso à saúde. Com investimento inicial de mais de R$5 milhões, o ‘Rita Saúde’ foi desenvolvido dentro dos conceitos de saúde 5.0, com as pessoas no centro do cuidado. A plataforma coordena, de forma 100% digital, a estratégia assistencial em que o acompanhamento do paciente é realizado por uma equipe multidisciplinar com o auxílio da tecnologia, permitindo a interação da equipe médica durante toda a jornada de cuidados com a saúde. “Estamos falando de um ecossistema inovador que vai oferecer saúde de forma planejada, a partir de um modelo de assistência estruturado que vai apoiar também as operadoras e empresas na gestão da saúde de grupo populacionais”, explica.

Pessoas no centro do negócio

Fundado em 1984 pelas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Soares Costa, o Sabin tem o reconhecimento e a valorização dos colaboradores como parte da cultura de colocar as pessoas no centro do negócio. “São quase quatro décadas com uma atuação pautada pelos valores da diversidade e da inclusão e promovendo um ambiente saudável e plural de trabalho. Nos últimos anos, temos aprendido inúmeras lições e, nessa rotina de descobertas, vimos a relevância de construir um time diverso e de fortalecer a nossa cultura para disseminar nossa essência aos nossos colaboradores de norte a sul do país”, afirma Lídia Abdalla.

A política de gestão de pessoas prioriza o movimento de inclusão e possui programa de diversidade para refletir sobre questões rotineiras que fomentem o respeito às diferenças e promoção de discussões capazes de superar preconceitos e crenças limitantes, além de treinamentos focados na temática e um tradicional bate-papo a fim de propagar o acolhimento na equipe.

Com informações da assessoria