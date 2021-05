Centro terá circulação de ônibus alterada a partir de segunda-feira (24)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai alterar o itinerário das linhas de ônibus que circulam na área central da cidade, a partir desta segunda-feira, 24/5. A mudança na circulação dos coletivos foi necessária, por conta da subida no nível das águas do rio Negro no trecho da avenida Floriano Peixoto, que impossibilita o trânsito dos veículos.

Por conta da mudança de itinerário, os ônibus que trafegam pelas avenidas Floriano Peixoto, Marquês de Santa Cruz e Terminal da Central (Matriz) deixarão de transitar nessas vias. Para atender toda a demanda dos coletivos, o IMMU montou um esquema operacional, para que os coletivos possam circular na área central sem prejudicar os usuários.

Para que os usuários do sistema de transportes coletivos possam acessar os ônibus em direção ao bairro, o IMMU preparou dois locais para embarque e desembarque de passageiros, a fim de evitar aglomerações nas paradas de ônibus. O primeiro local será na avenida Sete de Setembro, ao lado da igreja da Matriz. O outro local vai ser também na avenida Sete de Setembro, na calçada da praça Heliodoro Balbi (praça da Polícia). O local está sendo preparado para atender a demanda de usuários e vai contar com o apoio de agentes de trânsito e fiscais de transportes.

Desvio dos ônibus

O desvio dos ônibus para a avenida Sete de Setembro vai atingir cerca de 80 linhas de coletivos com uma frota de 488 carros diariamente. Os veículos que serão desviados para a avenida Sete de Setembro:

São 24 linhas oriundas das zonas Sul, Centro-Sul e Centro-Oeste:

004, 203, 205, 207, 209, 214, 223, 227, 403, 627, 452, 507, 606, 608, 611, 612, 625, 626, 704, 705, 706, 708, 711, 713.

19 linhas oriundas da zona Oeste:

101, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 121, 123, 126, 127, 129, 211, 219, 221, 306, 320, 321, 324.

14 linhas da zona Leste:

002, 515, 517, 535, 540, 600, 604, 619, 621, 650, 651, 652, 654, 676.

23 linhas da zona Norte:

300, 315, 316, 319, 326, 330, 356, 357, 401, 422, 439, 440, 442, 443, 447, 448, 454, 455, 457, 461, 500, 560, 640.

A linha 625, no sentido Centro/bairro, vai seguir pela avenida Sete de Setembro, depois irá dobrar à direita na rua José Paranaguá, para acessar a avenida Lourenço da Silva Braga e seguir ao bairro.

As linhas 004, 706, 711, no sentido Centro/bairro, seguem normalmente até a avenida Sete de Setembro, depois dobra à direita na rua José Paranaguá e segue até a avenida Lourenço da Silva Braga, rua dos Andradas, rua Santa Izabel, rua Quintino Bocaiúva e segue o itinerário.

O IMMU informa que outras 14 linhas do transporte convencional foram desviadas na praça da Saudade. Os ônibus vão seguir até a avenida Epaminondas, depois vão acessar a rua Simão Bolívar (praça da Saudade), vão acessar a avenida Ferreira Pena, depois Leonardo Malcher e T1. São elas:

011, 100, 102, 116, 208, 210, 302, 305, 307, 430, 444, 541, 609, 623.

A linha 609 em direção ao bairro vai seguir até a avenida Epaminondas, rua Simão Bolívar (praça da Saudade), avenida Ferreira Pena, avenida Leonardo Malcher e T1. Depois irá retornar até a avenida Epaminondas, rua Simão Bolívar (praça da Saudade), avenida Ferreira Pena, avenida Ayrão, avenida Constantino Nery e seguir pela avenida Álvaro Maia até o bairro.

Os ônibus do transporte executivo, que circulam no centro da cidade, também vão mudar de itinerário. Eles seguirão normalmente até a avenida Epaminondas e serão desviados para a avenida Dez de Julho, depois avenida Getúlio Vargas e seguirão para o bairro.