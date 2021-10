Centro recebe obras emergenciais para evitar alagamentos e melhorar trafegabilidade

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), atua nesta quinta-feira, 28/10, em várias frentes de obras emergenciais no centro da cidade, para evitar alagamentos e devolver a trafegabilidade aos moradores e comerciantes.

Na rua Frei José dos Inocentes, no cruzamento com a rua Governador Vitório, bem atrás do Casarão da Inovação Cassina, as equipes da Seminf fazem a limpeza das caixas coletoras. Uma das caixas, bem em meio à via, estava com a tampa quebrada, o que causava constantes alagamentos e impedia o tráfego de veículos e a passagem de pedestres no local.

De acordo com o engenheiro Efrain Aragão, fiscal da obra, os trabalhos iniciaram logo que a Seminf foi acionada. “Conversamos com os moradores e viemos verificar o problema in loco, para imediatamente darmos início aos serviços. A determinação do prefeito David Almeida e do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, é que estejamos sempre em alerta nas ruas, ouvindo a população e levando soluções para os problemas da nossa cidade”, afirmou o engenheiro.

No local, uma equipe de dez homens da Seminf utiliza equipamentos como retroescavadeiras, rolos compactadores e caçambas para fazer a substituição da tampa de concreto da caixa coletora por uma grelha de ferro, que vai auxiliar na coleta regular das águas pluviais. Logo em seguida, foi feita a recomposição asfáltica, para que a via fosse entregue com boas condições de trafegabilidade aos moradores.

Ainda no Centro, a Seminf trabalha na recuperação de uma antiga rede de drenagem profunda na rua Leovegildo Coelho. Por conta do rompimento da drenagem, que há anos não recebia manutenção, uma erosão se formou na via durante as fortes chuvas, dificultando a passagem de veículos. No local, foram implantadas duas novas tubulações, em seguida feito o aterro e a recuperação asfáltica.