Centro de Manaus é o bairro com mais casos ativos de Covid; confira a lista completa

Os três bairros com mais casos ativos de Covid-19 em Manaus são Centro, com 3.182 casos, Santa Luzia (2.480) e Distrito Industrial 1, com 1.854 casos ativos. Divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), os dados levam em conta os últimos 14 dias da doença, que destacam também o Distrito Industrial 2 como o bairro com menor número ativo da doença (64).

A FVS classifica a gravidade dos bairros de acordo com cores, que vão do amarelo claro, representando de 50 a 99 casos, ao vermelho, que representam bairros com mais de mil casos ativos do novo coronavírus, onde os três bairros mais infectados estão classificados.

Outros oito bairros fazem parte da classificação vermelha, com mais de mil casos da doença, entre eles São Francisco, com 1.466 casos da doença, seguido pelo Morro da Liberdade, que possui 1.410 casos ativos; Aleixo (1.120); Ponta Negra (1.105); Santa Etelvina (1.188); Nossa Senhora das Graças (1.081); Santo Antônio (1.070) e Coroado, com 1.039 casos ativos da doença.

Trinta e dois bairros da cidade estão na classificação laranja, que possuem entre 500 e 999 casos ativos da doença. Entre os mais afetados dessa categoria estão Adrianópolis, com 990 casos; Betânia (938); Petrópolis (911); Colônia Oliveira Machado (910) e São José, com 830 casos ativos.

Já na categoria com menos casos, entre 100 a 499 ativos, estão 27 bairros, entre os mais afetados Educandos, com 497 casos ativos; Presidente Vargas, com 483; São Raimundo (477); Santo Agostinho (468) e Cidade de Deus, com 464 casos ativos.

Monitoramento

Questionado por A Crítica sobre a importância do monitoramento de casos ativos da Covid-19 nos bairros da capital amazonense, o epidemiologista e chefe de Sala de Situação de Saúde da FVS-AM, Daniel Barros, explicou que em grandes cidades, como Manaus, que apresenta heterogeneidade sociodemográfica e econômica, o monitoramento a nível de bairros se torna imprescindível:

“Essa análise, com um maior nível de detalhamento, é importante, porque as questões culturais e a situação socioeconômica estão relacionadas à adesão ou não às medidas de prevenção e controle ao novo coronavírus, como uso de máscara de proteção respiratória, distanciamento social de, pelo menos, 1,5 metro; e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel a 70%”, explicou.

“Por meio desse tipo de estudo, pode-se identificar, por exemplo, se pessoas com uma situação financeira menos favorável podem ter dificuldade para adquirir máscaras de qualidade ou até mesmo permanecer em isolamento social, devido à necessidade de continuar trabalhando diariamente e se expondo ao vírus. Da mesma forma, pode-se identificar, por exemplo, se pessoas com maior nível de esclarecimento sobre o risco de transmissão do vírus adotam necessariamente com mais rigor as medidas de prevenção. Portanto, entender se há uma heterogeneidade na transmissão da doença é importante para subsidiar o planejamento de acoes mais eficazes, direcionada aos grupos populacionais mais vulneráveis”, destacou o epidemiologista.

Confira a lista de bairros completa:

3.182 Centro 2.480 Santa Luzia 1.854 Distrito 1 1.466 São Francisco 1.410 Morro da Liberdade 1.120 Aleixo 1.105 Ponta Negra 1.088 Santa Etelvina 1.081 Nossa Senhora das Graças 1.070 Santo Antonio 1.039 Coroado 990 Adrianópolis 938 Betânia 911 Petrópolis 910 Colônia Oliveira Machado 830 São José 827 Parque Dez 817 Zumbi dos Palmares 809 Cid Nova 793 Praça 14 780 Raiz 765 Nova Esperança 750 Flores 734 Tarumã 715 Cachoeirinha 711 São Lázaro 708 Nova Cidade 704 Alvorada 701 Da Paz 663 Nossa Senhora Aparecida 637 Vila Buriti 629 Dom Pedro 617 Colônia Terra Nova 603 São Jorge 598 Planalto 595 Tancredo Neves 585 Chapada 577 Novo Aleixo 561 Japiim 525 Gilberto Mestrinho 511 Armando Mendes 511 São Geraldo 508 Vila da Prata 505 Novo Israel 497 Educandos 483 Presidente Vargas 477 São Raimundo 468 Santo Agostinho 464 Cidade de Deus 451 Puraquequara 441 Redenção 411 Monte das Oliveiras 406 Mauazinho 404 Glória 388 Colônia Antônio Aleixo 343 Crespo 333 Compensa 330 Lírio do Vale 326 Jorge Teixeira 291 Lago Azul 247 Tarumã-Açu 239 Colônia Santo Antônio 64 Distrito Industrial 2

[A Crítica]