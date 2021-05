Centenas de motociclistas se concentram para passeio no Rio em apoio a Bolsonaro

Centenas de motociclistas se aglomeram e fecham duas pistas em frente ao Parque Olímpico da Barra, na zona oeste do Rio, de onde partirá um passeio de moto como ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. O próprio presidente anunciou que participará da manifestação, que tem previsão de iniciar às 10 horas.

Esta será a segunda vez no mês que Bolsonaro irá participar de um desfile de motocicleta – o primeiro foi em 9 de maio, em Brasília.

O ato deste domingo tem percurso previsto de mais de 30 quilômetros. Após saírem do Parque Olímpico, os motocicletas irão se deslocar até o Aterro do Flamengo, na zona sul. O ponto de chegada é o monumento de homenagem aos pracinhas que combateram na Segunda Guerra, no bairro da Glória.