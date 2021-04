Centenas de crateras enormes surgem na Turquia

Centenas de crateras, muitas delas grandes o sufuciente para engolir vários ônibus, surgiram em planícies na Turquia durante a seca — e, consequentemente, pouca neve — na região.

A situação preocupa autoridades locais, já que os buracos enormes estão se espalhando e se aproximando de áreas residenciais.

“A situação da seca está piorando”, disse à agência France Presse o agricultor Tahsin Gundogdu, cuja colheita inclui batatas que ele vende para a gigante alimentícia americana PepsiCo.

Com uma profundidade vertiginosa, eles aparecem quando as cavernas subterrâneas criadas pela seca não podem mais conter o peso da camada de solo acima. Assista:

As tentativas de obter água por outros meios são mais caras, reduzindo a renda dos agricultores. Mas a dependência contínua da água subterrânea provavelmente tornará o problema ainda pior.

O professor Fetullah Arik, do Centro de Pesquisa de Poços da Universidade Técnica Konya, contou agora cerca de 600 sumidouros na planície de Konya — quase o dobro dos 350 contados no ano passado. (PAGE NOT FOUND)